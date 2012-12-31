Новости Беларуси. Если для одних новогодняя ночь — время отдыха и веселья, то для других — самая напряженная пора. Медики, спасатели и милиция будут нести службу в усиленном режиме, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Попасть на народные гулянья можно будет только через специальные пропускные пункты. Празднующих, подогретых алкоголем, к массовым ёлкам не допустят. В запрещенном списке - крупные вещи, пиротехника, спиртные напитки.

Иван Кубраков, первый заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД:

На сегодняшний день уже проведены необходимые расчеты и расстановки. В всех местах проведения массовых мероприятий наши сотрудники будут нести службу. Есть оперативные резервы и в случае необходимости мы будем готовы их задействовать, так что сотрудников достаточно, чтобы обеспечить охрану общественного порядка в праздничные дни. Сотрудники госавтоинспекции также будут нести службу по усиленному варианту и особенное внимание будут обращать на водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Хлопот в эти дни прибавиться и у спасателей. Огненные развлечения — пиротехника и бенгальские огни — в новогоднюю ночь создают немало проблем для специалистов.

Виталий Новицкий, пресс-секретарь МЧС Республики Беларусь:

Для моих коллег это будет обычное дежурство. Как и в любой другой день от них потребуется полная самоотдача и готовность прийти на помощь людям. Кроме этого работники МЧС в эти новогодние дни дежурят на всех массовых мероприятиях. Везде организовано дежурство, техника размещена во дворах для того, чтобы ен мешать общей атмосфере праздника. Но и от всех граждан зависит, пройдут эти сутки спокойными. если каждый задумается о своей безопасности и безопасности своих близких, то Новый год пройдет без происшествий.