10 таунхаусов для многодетных семей открыли в Острошицком городке

Новости Беларуси. Новые таунхаусы торжественно открыли в Минском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Новые таунхаусы торжественно открыли в Минском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Обладателями заветных ключей стали 10 многодетных семей. Дома представляют собой двухэтажные квартиры. Есть гараж.
Расположены комплексы в Острошицком городке, где налажена хорошая транспортная логистика и развита инфраструктура. Рядом – школа и детский сад.
Подробнее в видеоматериале.