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10 таунхаусов для многодетных семей открыли в Острошицком городке

19 июля 2019 18:38
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Новости Беларуси. Новые таунхаусы торжественно открыли в Минском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

10 таунхаусов для многодетных семей открыли в Острошицком городке -1

Обладателями заветных ключей стали 10 многодетных семей. Дома представляют собой двухэтажные квартиры. Есть гараж.

10 таунхаусов для многодетных семей открыли в Острошицком городке -4

Расположены комплексы в Острошицком городке, где налажена хорошая транспортная логистика и развита инфраструктура. Рядом – школа и детский сад.

10 таунхаусов для многодетных семей открыли в Острошицком городке -7

Подробнее в видеоматериале.

10 таунхаусов для многодетных семей открыли в Острошицком городке -10

10 таунхаусов для многодетных семей открыли в Острошицком городке -12

10 таунхаусов для многодетных семей открыли в Острошицком городке -14

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Фотофакт

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