Поможет исполнить мечты детей – «Ёлка желаний» засияла в Могилёве

Новогоднее дерево появилось в центральном универмаге, где и дали старт акции. Зеленую красавицу украсили открытки с новогодними пожеланиями детей, а рядом установлена коробка добрых сердец. Каждый может оставить здесь подарок.

Олег Бойко, второй секретарь Могилевского областного комитета БРСМ:

Дети рады. В первую очередь они, конечно же, олицетворяют с Дедушкой Морозом. А мы уже являемся его такими работниками, которые привозят те самые подарки. Мы всегда в учреждениях устраиваем небольшой праздник. Это всегда связано с вручением непосредственно. Конечно же, всегда с нами наши волонтеры, наши ребята из числа активистов БРСМ, которые воплощаются Снегурочками, Дедом Морозом и другими сказочными персонажами, чтобы подарить детям еще больше впечатлений, еще большую историю про чудесный праздник Новый год.

Ежегодно во время акции ребятам передаются как адресные подарки – те, которые они заранее указали в открытках, так и универсальные, с учетом возраста и увлечений.