Акция «Беларусь помнит. Цветы Великой Победы» собрала на встречу ветеранов войны и финалисток конкурса «Королева Весна»

Новости Беларуси. Мудрость лет и красота молодости. Несколько поколений белорусов объединила акция «Беларусь помнит. Цветы Великой Победы». За одним столом встретились ветераны Великой Отечественной войны и финалистки национального конкурса «Королева Весна», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За дружеским чаепитием исполняли песни военных лет, делились воспоминаниями. На встречу девушки принесли с собой – черно-белые портреты, восстановленные из старых снимков. На них родные – герои той войны.

Мария Петнянос, учащийся Витебского государственного университета им. П. Машерова:

Мою прабабушку зовут Милютикова Татьяна Степановна. Много раз она спасала партизан от голода. Она пекла им хлеб и при любом случае всегда последние крошки отдавала партизанам, а также на свой страх и риск спасала их от немцев. Этот героизм остался скрытым для многих глаз, но я все равно горжусь своей бабушкой. Я считаю, что она внесла огромный вклад в нашу общую Победу.