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Акция «Беларусь помнит. Цветы Великой Победы» собрала на встречу ветеранов войны и финалисток конкурса «Королева Весна»

23 апреля 2019 11:55
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Новости Беларуси. Мудрость лет и красота молодости. Несколько поколений белорусов объединила акция «Беларусь помнит. Цветы Великой Победы». За одним столом встретились ветераны Великой Отечественной войны и финалистки национального конкурса «Королева Весна», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция «Беларусь помнит. Цветы Великой Победы» собрала на встречу ветеранов войны и финалисток конкурса «Королева Весна»-1

Акция «Беларусь помнит. Цветы Великой Победы» собрала на встречу ветеранов войны и финалисток конкурса «Королева Весна»-3

Акция «Беларусь помнит. Цветы Великой Победы» собрала на встречу ветеранов войны и финалисток конкурса «Королева Весна»-5

За дружеским чаепитием исполняли песни военных лет, делились воспоминаниями. На встречу девушки принесли с собой – черно-белые портреты, восстановленные из старых снимков. На них родные – герои той войны.

Акция «Беларусь помнит. Цветы Великой Победы» собрала на встречу ветеранов войны и финалисток конкурса «Королева Весна»-8

Мария Петнянос, учащийся Витебского государственного университета им. П. Машерова:
Мою прабабушку зовут Милютикова Татьяна Степановна. Много раз она спасала партизан от голода. Она пекла им хлеб и при любом случае всегда последние крошки отдавала партизанам, а также на свой страх и риск спасала их от немцев.

Этот героизм остался скрытым для многих глаз, но я все равно горжусь своей бабушкой. Я считаю, что она внесла огромный вклад в нашу общую Победу.

Акция «Беларусь помнит. Цветы Великой Победы» собрала на встречу ветеранов войны и финалисток конкурса «Королева Весна»-11

Акция «Беларусь помнит. Цветы Великой Победы» собрала на встречу ветеранов войны и финалисток конкурса «Королева Весна»-13

Юлия Зинкевич, секретарь Центрального комитета БРСМ:
Этот проект уже стал масштабным, то есть в нем принимает участие не только молодежь, но и всё поколение.

Символом акции «Цветы Великой Победы» является яблоневый цвет с элементами государственного флага Республики Беларусь. Яблоневый цвет символизирует радость Победы, которая сплочает поколения, как младшие, так старшие.

Этот проект реализуется уже не один год. В рамках него проводится целый ряд акций, конкурсов и встреч, единственной целью которых является преемственность поколений и память о подвиге народа.

Акция «Беларусь помнит. Цветы Великой Победы» собрала на встречу ветеранов войны и финалисток конкурса «Королева Весна»-16

Общенародная память. БРСМ проводит патриотическую акцию «Беларусь помнит. Цветы Великой Победы»

# Беларусь помнит # общество # Мария Петнянос # Юлия Зинкевич # Фотофакт

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