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Сад и поликлиника для детей: что ещё начнут строить в 2019 году в Лошице?

23 апреля 2019 11:58
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Школы и детский сад, несколько новых домов. Что нового планируется построить в Лошице, узнали у главы администрации Ленинского района в программе «Большой город».

Петр Шостак, глава администрации Ленинского района г. Минска:
Мы в прошлом году в августе, к началу учебного года сдали один детский сад. Мы включены в инвестпрограмму 2019 года начало строительства детского сада и школы в Лошице-9, начало строительства детской поликлиники в Лошице-10. Мы в этом году должны начать строить оздоровительный центр с бассейном в микрорайоне Лошица.

Сад и поликлиника для детей: что ещё начнут строить в 2019 году в Лошице?-1

# Строительство # общество # Петр Шостак # Фотофакт # Строительство

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