Сад и поликлиника для детей: что ещё начнут строить в 2019 году в Лошице?

Школы и детский сад, несколько новых домов. Что нового планируется построить в Лошице, узнали у главы администрации Ленинского района в программе «Большой город».

Петр Шостак, глава администрации Ленинского района г. Минска:

Мы в прошлом году в августе, к началу учебного года сдали один детский сад. Мы включены в инвестпрограмму 2019 года – начало строительства детского сада и школы в Лошице-9, начало строительства детской поликлиники в Лошице-10. Мы в этом году должны начать строить оздоровительный центр с бассейном в микрорайоне Лошица.