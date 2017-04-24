«Помогать нужно всем, кто нуждается в помощи». Ольга Хижинкова и Алина Клейменова – о спасении бездомных животных

Красота спасет мир. В это легко поверить, если учесть опыт мисс Беларусь-2008 Ольги Хижинковой. Наших меньших братьев она спасала от гибели не один раз.

Ольга Хижинкова, мисс Беларусь-2008:

На улице, найдя непонятный комок шерсти, жутко худое существо, почему-то в зеленой краске, истощенное, с затянутой пленкой глазами, ужасно выглядящим, про паразитов я уже не буду говорить, я поняла, что если я сейчас пройду мимо, то его никто не подберет.

Как показал опыт белорусской красавицы, не только беда, но и радость одна не приходит. Благодаря усилиям Ольги более 60 животных уже нашли свой дом и верных друзей.

Ольга Хижинкова, мисс Беларусь-2008:

Родственники первое время и друзья крутили, конечно, пальцем у виска. И вообще советчиков всегда хватает, которые говорят о том, что нужно помогать детям, людям. Но, на мой взгляд, я не исключаю для себя помощи другим, это не значит, что я ограничиваюсь помощью животным. Когда есть возможность, я помогаю всем, кто нуждается в помощи. Искренне считаю, что помогать нужно всем. Просто отношение к животным нельзя выносить за скобки к вопросу о гуманности в целом. Не понимаю, почему нужно помогать одним, но нельзя помогать тем. Помогать нужно всем, кто нуждается в помощи.

Возможность помогать есть всегда, главное, чтобы было желание, повторяет Ольга.

Ольга Хижинкова, мисс Беларусь-2008:

В детские годы, в студенчестве ты не имеешь финансовой возможности этого делать. А в студенчестве – это общежитие, съемные квартиры и комнаты. И только уже обретя свое жилье, имея свой собственный доход, я поняла, что сейчас кроме жалости и подкармливания на улице этих несчастных существ я могу приносить им больше пользы, чем раньше.