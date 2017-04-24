«Помогать нужно всем, кто нуждается в помощи». Ольга Хижинкова и Алина Клейменова – о спасении бездомных животных

Красота спасет мир. В это легко поверить, если учесть опыт мисс Беларусь-2008 Ольги Хижинковой. Наших меньших братьев она спасала от гибели не один раз.
Красота спасет мир. В это легко поверить, если учесть опыт мисс Беларусь-2008 Ольги Хижинковой. Наших меньших братьев она спасала от гибели не один раз.
Ольга Хижинкова, мисс Беларусь-2008:
На улице, найдя непонятный комок шерсти, жутко худое существо, почему-то в зеленой краске, истощенное, с затянутой пленкой глазами, ужасно выглядящим, про паразитов я уже не буду говорить, я поняла, что если я сейчас пройду мимо, то его никто не подберет.
Как показал опыт белорусской красавицы, не только беда, но и радость одна не приходит. Благодаря усилиям Ольги более 60 животных уже нашли свой дом и верных друзей.
Ольга Хижинкова, мисс Беларусь-2008:
Родственники первое время и друзья крутили, конечно, пальцем у виска. И вообще советчиков всегда хватает, которые говорят о том, что нужно помогать детям, людям. Но, на мой взгляд, я не исключаю для себя помощи другим, это не значит, что я ограничиваюсь помощью животным. Когда есть возможность, я помогаю всем, кто нуждается в помощи. Искренне считаю, что помогать нужно всем. Просто отношение к животным нельзя выносить за скобки к вопросу о гуманности в целом. Не понимаю, почему нужно помогать одним, но нельзя помогать тем. Помогать нужно всем, кто нуждается в помощи.
Возможность помогать есть всегда, главное, чтобы было желание, повторяет Ольга.
Ольга Хижинкова, мисс Беларусь-2008:
В детские годы, в студенчестве ты не имеешь финансовой возможности этого делать. А в студенчестве – это общежитие, съемные квартиры и комнаты. И только уже обретя свое жилье, имея свой собственный доход, я поняла, что сейчас кроме жалости и подкармливания на улице этих несчастных существ я могу приносить им больше пользы, чем раньше.
Схема на первый взгляд проста: Ольга подбирает животное, обрабатывает от паразитов, лечит, если понадобится, а потом ищет новых хозяев. Кстати, она всегда готова принять своего питомца обратно.
Ольга Хижинкова, мисс Беларусь-2008:
Это действительно очень важно. И у них пропадает фактор страха, что в любом случае можно вернуть назад, что не надо ни в коем случае искать способы избавления от этого животного. Я всегда несу ответственность и не сбрасываю ее с себя даже после того, как отдаю новым хозяевам.
Алина Клейменова, в отличие от Ольги, не обладает звездным статусом, но так же, как она, не считает скольким она помогла. Их было много и за судьбами всех девушка следит со всей ответственностью, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.
Алина Клейменова, волонтер:
Все подобранные животные очень благодарные и очень ласковые. Они не такие капризные будут, как всякие породистые. Они помнят, где они жили. Они понимают, что им повезло. Что люди им сделали добро, они их любят. Мой кот безумно меня обожает, потому что он помнит, как я его подобрала, лечила. И всех, кого я подобрала, присылают фотографии, видео, благодарят, радуются, рассказывают новости, как у кого дела, как здоровье.
Алина уверяет: у животных есть чему поучиться. Например, благодарности и нежности. Знакомьтесь: Валя, Фаня и Один. Они ищут новых хозяев. И, что немаловажно, питомцы привиты и стерилизованы. Не упустите возможность принести комочек радости в свой дом.