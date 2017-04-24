Для красоты и свежести лица: секреты фейсбилдинга от врача-косметолога Екатерины Ещиной

В погоне за молодостью мы готовы выкладывать большие деньги. Красота стала доходным бизнесом. А между тем, специалисты утверждают: лицо, как и тело, можно и нужно тренировать. Совершенно бесплатно. Екатерина Ещина, врач-косметолог:

Когда мы помогаем себе, мы в первую очередь ориентируемся на свои ощущения. Нам тело подсказывает, правильно мы делаем или нет. Когда мы работаем с другим человеком, мы начинаем, естественно, с диагностики. И чем более правильную диагностику проведет тренер по фейсбилдингу, тренер по гимнастике для лица, тем более правильный комплекс он подберет для своего клиента. Мы прощупываем мягкие ткани, массируем определенным образом кожу для того, чтобы найти, где есть некоторые спазмы, мышечные блоки. И исходя из того, к чему мы пришли, к какому выводу, тогда мы уже подбираем к базовому комплексу специфический комплекс, который будет решать проблемы данного конкретного клиента. Но если говорить о нашей замечательной модели, то здесь большинство упражнений должны быть направлены на увеличение объема щек, на прокачивание скуловой мышцы, потому что если вот эта мышца будет более объемная, более сильная, то мы сразу же увидим эффект лифтинга, и у нас носогубная складка даже без каких-нибудь инъекционных методик расправится.

Звучит сложно, но некоторые секреты фейсбилдинга мы готовы раскрыть прямо сейчас. Упражнение № 1 Екатерина Ещина, врач-косметолог:

Исходное упражнение, от которого мы будем отталкиваться для устранения носогубной складки, это буква «О». Когда мы говорим букву О, у нас образуется овал, при этом мы губы должны завернуть на зубы и почувствовать напряжение в этих мышцах. И уже из этого положения идет 4-5 упражнений.

Вы чувствуете напряжение в области скулы? Теперь мы можем это упражнение утяжелить: накладываем ручки в области скулы и повторяем это упражнение.

Теперь из этого положения мы будем пытаться улыбаться углами рта, левым и правым, как будто слегка подтягивая губы к глазам.

Упражнение № 2 Екатерина Ещина, врач-косметолог:

И, конечно, проблемной зоной является зона лба, потому что у нас сейчас преобладает интеллектуальный труд. И когда мы думаем, сомневаемся, рассчитываем, естественно, это нарушает гладь нашего лба. У женщины лоб должен быть идеально гладкий, расслабленный и высокий. Так вот для того, чтобы добиться такого красивого гладкого лба, есть тоже очень хороший расслабляющий комплекс. Мы накладываем свои ручки на лоб в виде треугольничка. Прижали эту зону и будем поднимать лоб.

Мы плотно фиксируем своими руками там, где наш лоб переходит в волосистую часть, опускаем вниз брови, закрываем глаза и чувствуем, как наша мышца лба тянется вниз. И лоб становится идеально гладким. Закрыть глаза, закрыть брови и немножко потянуть вниз.

Упражнение № 3 Екатерина Ещина, врач-косметолог:

Движение называется «топтыжки», потому что мы своими пальчиками топчемся, как котик лапками. Мы нащупываем эту круговую мышцу рта, пальчики ставим рядом и попеременно продавливаем под губой, над губой, по носогубной складке. И делаем так в течение 5-4 минут.