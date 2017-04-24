«Пакостники, но игривые и внимательные». Почему стоит заводить дома хорьков и как за ними ухаживать

Люди делятся на называемых «кошатников» и «собачников». И это несправедливо, ведь домашний любимец может не быть ни тем, ни другим. Например, домашним хорьком.

Татьяна Наконечная, владелица хорьков:

Я поняла, что хорьки – это мое. Потому что они такие своеобразные весьма, любят поспать, как и я. Очень активные, очень привыкают в людям. К своим владельцам, нужно очень много внимания им уделять. Они привязываются. Вот я приду – они ждут, они будут ходить по пятам, чтобы каждого взяла на руки, чтобы каждого пожалела, чтобы каждому уделила внимание. У Татьяны два питомца – Жорж и Соня. И обоим девушка спасла жизнь: от мальчика владельцы отказались, а Соню и вовсе нашли на улице. Расставание со своими хозяевами такие животные переносят очень тяжело, могут даже впасть в двухнедельную депрессию или стать агрессивными.

Татьяна Наконечная, владелица хорьков:

Вот это Жорик. Он обычно более спокойный. Он уже достаточно взрослый, ему скоро будет 5 лет. Он очень любит внимание и такой очень ревнивый, я бы сказала. Соня с характером барышня, она может где-то и прикусить, и показать свое недовольство.

Хорьки – настоящие мелкие воришки. По своей хозяйственной натуре они часто прячут игрушки или кусочки еды на черный день. Стоит хорошо фиксировать дверцы шкафов, если не хотите, чтобы фретка навела внутри порядок. Но в целом вредных привычек у хорьков почти нет.

Анастасия Ступакова, владелица хорьков:

Когда заводите хорька дома, надо учитывать, что это норное животное. Должны быть убраны все цветы с пола либо доступной поверхности, потому что они будут скинуты, раскопаны. Любят они очень лазить в мусорные пакеты, поэтому нужно будет убирать с доступа, чтобы хорек не мог до него добраться. Из-за своего любопытства хорьки часто попадают в беду. Животное может съесть ластик, прошмыгнуть за дверь или выпасть в открытое окно. Хорьки очень контактные, но лучше не заводить их семье с детьми до пяти лет. Зато хорьки хорошо уживаются с другими домашними питомцами и не приносят много хлопот, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.