«Помогаем в кризисном материнстве». Семейные взаимоотношения обсудили на диалоговой площадке на предприятии «Элема»

Новости Беларуси. Семейные взаимоотношения и духовные ценности. На предприятии по изготовлению одежды «Элема» состоялась диалоговая площадка с участием Белорусского союза женщин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На встрече присутствовали сотрудницы предприятия, а также работники учреждений и организаций Ленинского района. В ходе общения участницы поговорили о том, как совмещать работу с семьей и воспитанием детей, как правильно выстраивать межличностные взаимоотношения, как нужно общаться с детьми на серьезные темы. Также затронули тему многодетных родителей и льгот для таких категорий семей.

Вероника Сердюк, председатель Центра поддержки семьи и материнства «Матуля»:

Я как многодетная мама сама понимаю проблемы и трудности, с которыми сейчас сталкивается многодетная семья. Сейчас мы находимся в переходном периоде, когда мы сами задаем себе вопрос: что будет дальше и какую модель семьи мы должны поддерживать, чтобы возобновлялся человеческий потенциал? В нашей организации мы помогаем в кризисном материнстве женщинам, которые сталкиваются с проблемной ситуацией на пути к материнству. Также представительницы Белорусского союза женщин познакомились с новой коллекцией предприятия. Оценили модельный ряд.