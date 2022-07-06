«Помогаем в кризисном материнстве». Семейные взаимоотношения обсудили на диалоговой площадке на предприятии «Элема»

Новости Беларуси. Семейные взаимоотношения и духовные ценности. На предприятии по изготовлению одежды «Элема» состоялась диалоговая площадка с участием Белорусского союза женщин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Семейные взаимоотношения и духовные ценности. На предприятии по изготовлению одежды «Элема» состоялась диалоговая площадка с участием Белорусского союза женщин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На встрече присутствовали сотрудницы предприятия, а также работники учреждений и организаций Ленинского района. В ходе общения участницы поговорили о том, как совмещать работу с семьей и воспитанием детей, как правильно выстраивать межличностные взаимоотношения, как нужно общаться с детьми на серьезные темы. Также затронули тему многодетных родителей и льгот для таких категорий семей.
Вероника Сердюк, председатель Центра поддержки семьи и материнства «Матуля»:
Я как многодетная мама сама понимаю проблемы и трудности, с которыми сейчас сталкивается многодетная семья. Сейчас мы находимся в переходном периоде, когда мы сами задаем себе вопрос: что будет дальше и какую модель семьи мы должны поддерживать, чтобы возобновлялся человеческий потенциал? В нашей организации мы помогаем в кризисном материнстве женщинам, которые сталкиваются с проблемной ситуацией на пути к материнству.
Также представительницы Белорусского союза женщин познакомились с новой коллекцией предприятия. Оценили модельный ряд.
Наталья Синяева, коммерческий директор швейного предприятия:
Мы стараемся быть динамичными, быстрыми, потому что мода сейчас очень быстра и динамична. Конечно, все модные тенденции, цветовые решения, силуэты мы воплощаем в наших коллекциях. Только в Беларуси мы имеем 36 магазинов, включая интернет-магазин и магазин тканей. Все остальные наши магазины работают в Российской Федерации.