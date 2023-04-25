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«Помнить надо о своих родных и близких всегда». Что говорят православные о Радунице?

25 апреля 2023 12:35
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Новости Беларуси. Православные верующие сегодня, 25 апреля, направляются в церкви и к местам погребений родных, чтобы разделить с почившими радость о Воскресении Христовом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно во вторник второй недели после Пасхи в Беларуси отмечают Радуницу.

«У Бога нет мертвых». Настоятель прихода храма рассказывает, как верующим принято проводить Радуницу.

«Помнить надо о своих родных и близких всегда». Что говорят православные о Радунице?-1

Для большинства верующих Радуница начинается с поминальной службы в храме. Ее продолжительность зависит от количества записок с именами тех, кого нужно помянуть.

«Помнить надо о своих родных и близких всегда». Что говорят православные о Радунице?-4

В праздник Радуницы всегда идем в церковь поминать своих родственников, родителей и умерших всех. Это важно, потому что помнить надо о своих родных и близких всегда. И передавать детям своим. Также я дочке своей всегда говорю, чтобы помнили потом своих родителей. И так из поколения в поколение, всегда.

«Помнить надо о своих родных и близких всегда». Что говорят православные о Радунице?-7

Что касается поминальных трапез, служители церкви рекомендуют собраться родственникам дома за накрытым столом и вспомнить почивших предков с благодарностью. А вот от застолий в местах погребения лучше отказаться.

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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