«Полёты у нас заканчиваются глубоко за полночь». Один день из жизни военных лётчиков 50-ой смешанной авиабазы

Круглосуточно на страже мирного неба. Для военных летчиков 50-ой смешанной авиабазы это – дело привычное. Сергей Кашков за штурвалом вертолета Ми-24 около четырнадцати лет.

Сергей Кашков, заместитель командира эскадрильи:

Обычный распорядок дня – в понедельник у нас предварительная подготовка к полётам. Вторник, среда и четверг выполняем полеты плановые в две лётные смены ежедневно. Пятница – день работы на авиационной технике. Суббота – хозяйственный день, воскресенье – выходной.