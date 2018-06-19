«Полёты у нас заканчиваются глубоко за полночь». Один день из жизни военных лётчиков 50-ой смешанной авиабазы
Круглосуточно на страже мирного неба. Для военных летчиков 50-ой смешанной авиабазы это – дело привычное. Сергей Кашков за штурвалом вертолета Ми-24 около четырнадцати лет.
Сергей Кашков, заместитель командира эскадрильи:
Обычный распорядок дня – в понедельник у нас предварительная подготовка к полётам. Вторник, среда и четверг выполняем полеты плановые в две лётные смены ежедневно. Пятница – день работы на авиационной технике. Суббота – хозяйственный день, воскресенье – выходной.
50-ая смешанная авиабаза уже на протяжении многих лет непрерывно охраняет воздушные границы Беларуси, обеспечивает сопровождение первых лиц государства, участвует в поисково-спасательных операциях.
Андрей Лукьянович, командир 50-й смешанной авиационной базы:
Авиационная база функционирует круглосуточно, на самом деле. Полёты у нас заканчиваются, как правило, глубоко за полночь. Авиационная база, на сегодняшний день, имеет новую или глубоко модернизированную всю авиационную технику.
Целей у авиаторов, действительно, много, но самая главная – быть готовыми выполнять любые боевые задачи, независимо от времени суток и погоды.
Чтобы попасть в ряды лётчиков 50-ой САБ, недостаточно лишь мечтать о небе. Следует окончить Военную академию Республики Беларусь или Белорусскую государственную академию авиации. Учёба поможет стать на шаг ближе к мечте.
Алексей Рахманов, руководитель полётов:
Группа руководства полётами занимает свои рабочие места. В установленное время начинаем полёт. Все команды на запуск, выруливание, взлёт и посадку даёт руководитель полётами, и с разрешения экипаж выполняет полётные задания.
Вертолёты и самолёты, на которых летают авиаторы, уникальные и надёжные. Лётчики 50-ой САБ в совершенстве ими владеют.
Николай Пилипчук, командир авиационной эскадрильи:
На самолёте имеется большое количество различных приборов, которые несут информацию о направлении, скорости и высоте полёта.