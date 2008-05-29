Ветераны таможенной службы празднуют 90-летний юбилей

29 мая во времена Советского Союза отмечался День советского таможенника.По мнению зарубежных специалистов, таможенная служба Беларуси самая развитая среди стран Восточной Европы.



В своем коллективе Владимира Шонина коллеги называют не иначе как наставником. На службу он пришел в конце 60-х простым инспектором. Сегодня - начальник отдела таможенного оформления.



Изначально, признается Владимир Николаевич, было не просто. Учиться приходилось на собственных ошибках. Таможенный пункт на гродненском железнодорожном вокзале в советские времена был единственным в Принеманьи.



Сегодня он обустроен по последнему слову техники. За год через железнодорожный пункт пропуска проходит более 100 тысяч пассажиров. В настоящее время имеются необходимые технические средства, для того чтобы культурно, вежливо проходил сам процесс досмотра. И можно было с помощью техники досмотреть ручную кладь.



Подвести итог работы и поделиться с коллегами планами на будущее Владимир Николаевич собирается именно сегодня.