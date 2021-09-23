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«Получили колоссальнейший опыт участия». Гродненские военные вернулись с учений «Запад-2021»

23 сентября 2021 11:12
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Новости Беларуси. Гродненские военные вернулись с совместных стратегических учений Беларуси и России «Запад-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром 23 сентября их встречали на железнодорожной платформе с оркестром и караваем.

«Получили колоссальнейший опыт участия». Гродненские военные вернулись с учений «Запад-2021»-1

Танкисты, пехота и артиллерия, связисты и инженеры, курсанты-стажеры из Военной академии – всего около 700 военнослужащих и больше 100 единиц техники, среди которых танки, боевые машины пехоты, зенитно-ракетные комплексы «Стрела» и «Тунгуска». Почти месяц они находились на полигоне Брестский, где показали свои знания и умения на практике, вели маневренную оборону с превосходящими силами противника. Один из зрелищных элементов – преодоление водной преграды через реку Муховец для проведения контратаки. Для многих военнослужащих учения стали боевым крещением.  

«Получили колоссальнейший опыт участия». Гродненские военные вернулись с учений «Запад-2021»-4

Евгений Замолойко, заместитель командира роты 202-го отдельного механизированного батальона:
На таких масштабных учениях мне довелось участвовать впервые, в том числе и солдатам срочной службы. Поэтому они получили колоссальнейший опыт участия с военнослужащими Российской Федерации, совместно выполняли задачи. И им есть чему поучиться, и нам есть чему поучиться.

«Получили колоссальнейший опыт участия». Гродненские военные вернулись с учений «Запад-2021»-7

Александр Лавренов, командир 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
Для нас было новое – это прежде всего выполнение совместных задач с воинами-россиянами со второй мотострелковой дивизии, ведение борьбы с беспилотными летательными аппаратами, определенные формы и способы ведения оборонительных действий, проведение наступательных действий.

«Получили колоссальнейший опыт участия». Гродненские военные вернулись с учений «Запад-2021»-10

Сейчас перед военнослужащими стоит задача выгрузить технику с железнодорожных платформ. Запланированы концерт, отдых, после чего солдаты вновь приступят к несению ежедневной службы.

# Военные учения # общество # Евгений Замолойко # Александр Лавренов # Фотофакт

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