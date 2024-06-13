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«Получила цветы от Президента». Как Лукашенко подарил букет женщине-комбайнеру

13 июня 2024 16:19
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Представляем новую программу СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Николай Хоружий, механизатор ОАО «Коссово»:
Машут: иди сюда. Я остановился. Пришел, поздоровались, как мужик, за руку. У меня спрашивал: жене можно букет цветов подарю? Да ради бога, говорю, дари.

«Получила цветы от Президента». Как Лукашенко подарил букет женщине-комбайнеру-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я так понимаю, ты, чтобы деньги заработать, или она у тебя тоже помощник?
– Сильный помощник. Это в жизни она мне помощник.
– Нет, в жизни да. Как вас зовут?
– Ирина.
– Вот, Ирина, тебе от меня и от него.
– Спасибо.

Николай Хоружий:
Потом, говорю, ты хотела кортеж увидеть, а тут получила цветы от Президента. Довольна была, на седьмом небе.

Полное интервью смотрите здесь.

# общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова

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