«Получила цветы от Президента». Как Лукашенко подарил букет женщине-комбайнеру

Представляем новую программу СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Николай Хоружий, механизатор ОАО «Коссово»:

Машут: иди сюда. Я остановился. Пришел, поздоровались, как мужик, за руку. У меня спрашивал: жене можно букет цветов подарю? Да ради бога, говорю, дари.