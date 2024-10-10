Волгоград и Витебск готовятся к заключению побратимских связей

Создание совместных производств и импортозамещение – такая задача сегодня стоит перед Союзным государством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ключевой драйвер развития взаимной интеграции – сотрудничество на уровне регионов. И здесь процесс налажен. Сегодня между Беларусью и Россией заключено порядка 80 соглашений, в том числе в отрасли торговли, науки и культурном обмене. Мы часто называем российский народ братским.

И это не только про дружбу. Это еще и укрепление тесного экономического сотрудничества: инвестиции, промышленная кооперация. Именно побратимские связи активизируют взаимовыгодное партнерство. И это всегда скачок цифр товарооборота. Впрочем, побратимские связи – это также развитие культурного, социального, экономического, спортивного, образовательного сотрудничества.

К слову, у 36 крупных белорусских городов есть 488 городов-побратимов в 39 странах. Больше всего наших побратимов, конечно, в России. Лишь у Минска 10 российских городов-побратимов, и эта дружба не только на бумаге. Делегации из братских регионов – у нас частые гости. Взаимные визиты всегда проходят тепло и продуктивно. Так, к заключению побратимских связей готовятся Волгоград и Витебск.

Наша страна входит в пятерку экономических партнеров Волгоградской области. В этот российский регион мы поставляем наземный транспорт, сельхозтехнику, производственное оборудование, торф и даже соль. Только за 2023 год товарооборот составил около 670 миллионов рублей. В условиях санкционной политики многие предприятия России переориентировались на белорусских производителей. Отечественные предприятия могут легко составить конкуренцию европейским брендам. Более того, по качеству, безопасности и цене некоторые белорусские изделия и вовсе превосходят аналоги.

Артем Терлянский, руководитель отдела экспорта компании по производству бытовой химии (Россия):

У нас компания славится преимущественно тремя основными направлениями – это профессиональная автохимия, автокосметика, бытовая химия и средства для профессионального клининга. Если обратить внимание на наше производство, то там имеются большие реакторы, в которых мы замешиваем и производим нашу продукцию. Так вот эти огромнейшие бочки мы приобретаем на территории Республики Беларусь, производство именно в вашей стране. Я не исключаю, что наш замечательный отдел снабжения точно прорабатывает и производителей из Республики Беларусь, чтобы наладить более плотное взаимодействие уже в сырьевом секторе.

В эти дни в Санкт-Петербурге проходит международный газовый форум, где запланировано заключение соглашения о сотрудничестве в области поставок сельхозтехники на сжиженном природном газе, в том числе белорусских тракторов, но с российским двигателем. Первые образцы такой техники сейчас проходят испытания на сельхозпредприятиях Волгоградской области.

Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области России:

Хотели бы очень активно применять технику на газомоторном топливе в агропромышленном комплексе. Мы ее активно применяем. У нас сделан серьезный задел по использованию экологических видов топлива, допустим, в общественном транспорте. Далее – в секторе жилищно-коммунального хозяйства, где в том числе используется часть техники из Беларуси.