«Получаю удовольствие от каждого момента, который провожу на сцене». В Минске состоялся бал учащихся 10-й музыкальной школы им. Е.Глебова

Новости Беларуси. «Зимняя сказка» в подарок детям. В минском Дворце офицеров прошёл традиционный бал педагогов и учащихся музыкальной школы искусств имени Евгения Глебова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Зимняя сказка» в подарок детям. В минском Дворце офицеров прошёл традиционный бал педагогов и учащихся музыкальной школы искусств имени Евгения Глебова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот концерт стал юбилейным – уже 30 лет начинающие артисты учебного заведения сдают своеобразный экзамен на большой сцене. В зале – их сверстники – воспитанники детских домов, кадеты Минского суворовского училища, стипендиаты спецфонда Президента по поддержке талантливой молодёжи, а также лауреаты международных и республиканских конкурсов.
Своё выступление ребята посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и провели под девизом «Третье тысячелетие без войны для наших детей».
Алексей Альшевский:
Очень здорово, что 10-я музыкальная школа проводит такие мероприятия, потому что не все заведения (не обязательно музыкальные), а вообще связанные с культурой, дают такие возможности выступать перед детьми. Это очень круто, что есть такая возможность.
Стефания Круглая:
Это очень почетно – выступать на таком мероприятии. Приходит много гостей, я получаю удовольствие от каждого момента, который провожу на сцене. Это очень классно, когда понимаешь, что тебя слушают, и так много аплодисментов.
Тамара Куницкая, директор Детской музыкальной школы искусств №10 им. Е. Глебова:
Мы показываем в этом концерте рост школы. От двух инструментов, когда мы начинали здесь, в Доме офицеров, и здесь работали 8 лет, до сегодняшнего дня. А сегодня у нас уже 23 инструмента и 900 учащихся.
Творческий вечер прошел при поддержке Министерства обороны. На одной сцене с юными дарованиями выступили артисты Академического ансамбля песни и танца Вооружённых Сил Беларуси.