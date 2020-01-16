«Получаю удовольствие от каждого момента, который провожу на сцене». В Минске состоялся бал учащихся 10-й музыкальной школы им. Е.Глебова

Новости Беларуси. «Зимняя сказка» в подарок детям. В минском Дворце офицеров прошёл традиционный бал педагогов и учащихся музыкальной школы искусств имени Евгения Глебова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Этот концерт стал юбилейным – уже 30 лет начинающие артисты учебного заведения сдают своеобразный экзамен на большой сцене. В зале – их сверстники – воспитанники детских домов, кадеты Минского суворовского училища, стипендиаты спецфонда Президента по поддержке талантливой молодёжи, а также лауреаты международных и республиканских конкурсов.

Своё выступление ребята посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и провели под девизом «Третье тысячелетие без войны для наших детей».

Алексей Альшевский:

Очень здорово, что 10-я музыкальная школа проводит такие мероприятия, потому что не все заведения (не обязательно музыкальные), а вообще связанные с культурой, дают такие возможности выступать перед детьми. Это очень круто, что есть такая возможность.

Стефания Круглая:

Это очень почетно – выступать на таком мероприятии. Приходит много гостей, я получаю удовольствие от каждого момента, который провожу на сцене. Это очень классно, когда понимаешь, что тебя слушают, и так много аплодисментов.





Тамара Куницкая, директор Детской музыкальной школы искусств №10 им. Е. Глебова:

Мы показываем в этом концерте рост школы. От двух инструментов, когда мы начинали здесь, в Доме офицеров, и здесь работали 8 лет, до сегодняшнего дня. А сегодня у нас уже 23 инструмента и 900 учащихся.