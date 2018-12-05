Получателей безналичных жилищных субсидий в Минске стало больше в семь раз
Новости Беларуси. Получателей безналичных жилищных субсидий в Минске стало больше в семь раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня почти 600 человек пользуются такой поддержкой.
Речь идет о данных только третьего квартала в сравнении с тем же периодом 2017 года. Для этих целей было выделено 26 тысяч рублей.
Рост достигнут за счет новых категорий граждан, включенных в список получателей субсидий: это матери в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет и детьми-инвалидами, а также люди, которые получают пособия в органах по труду и занятости.
Татьяна Осикова, начальник службы филиала «Единый расчетно-справочный центр г. Минска» КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома»:
Все нововведения, которые у нас с 1 августа 2018 года (Указ № 225) – увеличилась категория граждан, которым положена субсидия по выявительному принципу. Это всё дает такой рост.
Добавим, Указ № 225 расширил и круг лиц, имеющих право подавать заявление для предоставления субсидий. В него вошли наниматели жилых помещений. Ранее такое право было лишь у собственников.