Новости Беларуси. Получателей безналичных жилищных субсидий в Минске стало больше в семь раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня почти 600 человек пользуются такой поддержкой.

Речь идет о данных только третьего квартала в сравнении с тем же периодом 2017 года. Для этих целей было выделено 26 тысяч рублей.