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Получателей безналичных жилищных субсидий в Минске стало больше в семь раз

05 декабря 2018 12:08
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Новости Беларуси. Получателей безналичных жилищных субсидий в Минске стало больше в семь раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня почти 600 человек пользуются такой поддержкой.

Речь идет о данных только третьего квартала в сравнении с тем же периодом 2017 года. Для этих целей было выделено 26 тысяч рублей.

Получателей безналичных жилищных субсидий в Минске стало больше в семь раз-1

Рост достигнут за счет новых категорий граждан, включенных в список получателей субсидий: это матери в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет и детьми-инвалидами, а также люди, которые получают пособия в органах по труду и занятости.

Получателей безналичных жилищных субсидий в Минске стало больше в семь раз-4

Татьяна Осикова, начальник службы филиала «Единый расчетно-справочный центр г. Минска» КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома»:
Все нововведения, которые у нас с 1 августа 2018 года (Указ № 225) – увеличилась категория граждан, которым положена субсидия по выявительному принципу. Это всё дает такой рост.

Добавим, Указ № 225 расширил и круг лиц, имеющих право подавать заявление для предоставления субсидий. В него вошли наниматели жилых помещений. Ранее такое право было лишь у собственников.

# Государственная политика в сфере социальной защиты # общество # Татьяна Осикова # Фотофакт

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