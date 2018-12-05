Праздничную иллюминацию на новогодних елях в Минске включат 15 декабря

Новости Беларуси. Огни на минских елях зажгут 15 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одновременно сразу 30 праздничных деревьев, установленных в разных районах города, засияют огнями гирлянд.
Новости Беларуси. Огни на минских елях зажгут 15 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одновременно сразу 30 праздничных деревьев, установленных в разных районах города, засияют огнями гирлянд.
Оформление зеленых красавиц практически завершено. У каждой свой индивидуальный дизайн. Традиционно удивит и главная елка столицы – на Октябрьской площади. Впервые здесь применят пиксельные технологии. Общая длинна современных гирлянд – 4,5 километра. Специалисты разработали 200 сценариев иллюминационной программы.
Сколько будет стоить новогодняя ёлка и когда их начнут продавать в в Минске?