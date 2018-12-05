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«Комплимент нашим горожанам»: стеклянные павильоны с сувенирами и глинтвейном откроют на Октябрьской площади 20 декабря

05 декабря 2018 10:50
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В программе «Большой город» мы рассказываем, как столичные предприятия готовят столицу к новогоднему празднику.

Дмитрий Плеханов, начальник отдела организации торговли и общественного питания ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:
Новая концепция, которую мы планируем представить, будет функционировать с 20 декабря на Октябрьской площади. Это определённый комплимент нашим горожанам и гостям республики.

По периметру Октябрьской площади будут представлены так называемые соты, где 12 субъектов торгового хозяйствования будут реализовывать различную продукцию: сувенирную, продукцию собственного приготовления общественного питания, с возможностью употребить на месте и вне. Начиная от мелкоштучной сувенирной тематики, заканчивая горячими напитками (кофе, чай, глинтвейн).

«Комплимент нашим горожанам»: стеклянные павильоны с сувенирами и глинтвейном откроют на Октябрьской площади 20 декабря-1

Площадь заиграет по-новому. Как рассказали в программе «Минск и минчане», здесь появятся сцена, большие световые шары, а торговые точки будут стеклянными.

Дмитрий Плеханов:
Это будет 4 соты, по периметру площади по 3 павильона. Прозрачный визуально павильон, в котором можно будет, на месте приобрести кофе, горячие напитки, с возможностью на вынос. По достоинству оценить блюда белорусской кухни, купить сувенирную продукцию.

# Новый год # общество # Дмитрий Плеханов

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