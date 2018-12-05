«Комплимент нашим горожанам»: стеклянные павильоны с сувенирами и глинтвейном откроют на Октябрьской площади 20 декабря

В программе «Большой город» мы рассказываем, как столичные предприятия готовят столицу к новогоднему празднику.

Дмитрий Плеханов, начальник отдела организации торговли и общественного питания ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:

Новая концепция, которую мы планируем представить, будет функционировать с 20 декабря на Октябрьской площади. Это определённый комплимент нашим горожанам и гостям республики.

По периметру Октябрьской площади будут представлены так называемые соты, где 12 субъектов торгового хозяйствования будут реализовывать различную продукцию: сувенирную, продукцию собственного приготовления общественного питания, с возможностью употребить на месте и вне. Начиная от мелкоштучной сувенирной тематики, заканчивая горячими напитками (кофе, чай, глинтвейн).