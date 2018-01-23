Сколько в Минске стоит одеться к зиме?

Новости Беларуси. Белорусы пересмотрели свой гардероб. Из его недр достали натуральные шубы, шапки и пуховики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активизировались и продавцы. На рынках вязаную продукцию предлагают от 10 рублей за шерстяные носки до 100 рублей за ондатровую шапку. Головные уборы из меха норки в торговой сети можно приобрести в ценовом диапазоне от 180 до 300 рублей. Шубу из натурального меха продают от 200 рублей за кролика до 5000 за норку.