Полторы тысячи юных минчан соберет 28 декабря новогодний благотворительный праздник в Белгосцирке

Их ждет захватывающее цирковое представление и сладкие подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси, Гродненская область. В Щучинском районе на Гродненщине новоселье справит семья, в которой будут воспитываться 10 ребят.
В преддверии третьего этапа парламентских выборов, назначенного на начало января, обстановка в этой стране остается напряженной. В ряде городов продолжаются протесты.
Новости Польши. С таким заявлением выступила Федерация профсоюзов погранслужбы Польши.
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