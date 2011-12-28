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Полторы тысячи юных минчан соберет 28 декабря новогодний благотворительный праздник в Белгосцирке

28 декабря 2011 05:42
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Новости Беларуси, Минск. По традиции на него приглашены дети, которые нуждаются в особой заботе государства: сироты, инвалиды, ребята из малообеспеченных и многодетных семей.

Их ждет захватывающее цирковое представление и сладкие подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество

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