Еще один детский дом семейного типа откроют в преддверии Нового года в Беларуси

Новости Беларуси, Гродненская область. В Щучинском районе на Гродненщине новоселье справит семья, в которой будут воспитываться 10 ребят.

Строительство дома велось по президентской программе «Дети Беларуси». Это третий подобный объект, появившийся в Гродненской области с начала года. Так, детский дом семейного типа открылся в Слониме, а в октябре новая большая семья поселилась в коттедже в райцентре Ивье.

Всего в регионе 18 домов семейного типа, где воспитываются около 130 детей. И такие учреждения появятся в каждом районе области.

Намечено построить еще около полутора десятка подобных объектов, в том числе по госпрограммам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.