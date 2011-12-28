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Польские пограничники готовятся встретить Новый год в забастовке. Время ожидания на въезд или выезд в Польшу может составить неделю

28 декабря 2011 05:37
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Новости Польши. С таким заявлением выступила Федерация профсоюзов погранслужбы Польши.

Так называемая «итальянская забастовка» начнется уже 28 декабря. Ее суть – в крайне медленном исполнении служебных обязанностей и затягивании процесса оформления документов, особенно на автомобильных пунктах пропуска. Так польские пограничники намерены добиться от правительства повышения зарплат.

МИД Беларуси предупреждает, что такие меры грозят обернуться много-километровыми очередями. И время ожидания на въезд или выезд в Польшу может составить неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество

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