«Полоса поджигается. Всё в дыму, в огне». Как определяли лучших молодых спасателей Минской области?

Новости Беларуси. Молодежная команда МЧС из Солигорска – финалист областного этапа национального конкурса «Студенты. Безопасность. Будущее». Серебро досталось случчанам, бронза у ребят из Несвижа. Всего было заявлено шесть команд. Им пришлось на практике показать все свое умение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. За баталиями на тренировочной площадке наблюдала корреспондент Юлия Минич.

Юлия Минич, корреспондент:

Здесь, на тематической площадке, собрались свыше полусотни юных спасателей, которые, не жалея сил, борются за выход в финал. А далее лучшая команда продемонстрирует свои способности на национальном этапе.

Надеть на скорость боевую амуницию, пробраться через лабиринт, перепрыгнуть через пылающие брусья. Первое задание для ребят не из легких. Здесь нужно проявить скорость, выносливость, а также физическую силу. Данила Насевич прошел полосу препятствий за 2 минуты 24 секунды. Результат неплохой.