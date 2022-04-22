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«Полоса поджигается. Всё в дыму, в огне». Как определяли лучших молодых спасателей Минской области?

22 апреля 2022 14:26
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Новости Беларуси. Молодежная команда МЧС из Солигорска – финалист областного этапа национального конкурса «Студенты. Безопасность. Будущее». Серебро досталось случчанам, бронза у ребят из Несвижа. Всего было заявлено шесть команд. Им пришлось на практике показать все свое умение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За баталиями на тренировочной площадке наблюдала корреспондент Юлия Минич.

«Полоса поджигается. Всё в дыму, в огне». Как определяли лучших молодых спасателей Минской области?-1

Юлия Минич, корреспондент:
Здесь, на тематической площадке, собрались свыше полусотни юных спасателей, которые, не жалея сил, борются за выход в финал. А далее лучшая команда продемонстрирует свои способности на национальном этапе.

«Полоса поджигается. Всё в дыму, в огне». Как определяли лучших молодых спасателей Минской области?-4

Надеть на скорость боевую амуницию, пробраться через лабиринт, перепрыгнуть через пылающие брусья. Первое задание для ребят не из легких. Здесь нужно проявить скорость, выносливость, а также физическую силу. Данила Насевич прошел полосу препятствий за 2 минуты 24 секунды. Результат неплохой.

«Полоса поджигается. Всё в дыму, в огне». Как определяли лучших молодых спасателей Минской области?-7

Далее смотрите в видеоматериале.

# МЧС Беларуси # общество # Юлия Минич # Данила Насевич # Дарья Ардельянова # Сергей Ященко # Елена Комар # Фотофакт

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