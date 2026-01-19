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Полное погружение в традиции полешуков. Рассказываем, чем удивляет туристов Нацпарк «Припятский»

19 января 2026 14:56
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Нацпарк «Припятский» славится не только пойменными дубравами и сафари. В музее под открытым небом можно совершить захватывающий этнотур. Вас ожидает полное погружение в традиции полешуков, рассказали в программе «Путевка BY». Ремесленная слобода – витрина стародавних промыслов, местного колорита и опыта наших предков. Здесь представлено кузнечество и гончарство, соломоплетение и ткачество, бондарство и лозоплетение, рыбалка и охота.

Полное погружение в традиции полешуков. Рассказываем, чем удивляет туристов Нацпарк «Припятский»-2

Анна Бобырева, экскурсовод Нацпарка «Припятский»:
Сам музей был открыт в 2020-м году. Раз в два года проходит фестиваль этнокультурных традиций, называется он «Кліч Палесся». Здесь проходит конкурс красоты, приезжают девушки из Брестской и Гомельской областей, соревнуются за звание «Прыгажуня Палесся».

Волшебный маяк и доминанта историко-культурного комплекса – дозорная башня высотой в четыре этажа! Местные признаются, 60 ступеней ведут к исполнению желаний. Отличная возможность задобрить звезды на будущий год.

Подробности в видео.

# Туризм # Анастасия Макеева

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