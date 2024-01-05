Политическая партия «Белая Русь» выдвинула кандидатов в депутаты Мингорсовета

В Беларуси электоральная кампания – 2024 в активной фазе. Идет этап выдвижения кандидатов в депутаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, таким правом обладают политические партии, трудовые коллективы и граждане путем сбора подписей. Инициативные группы активно включились в процесс.

Кандидатов в депутаты Мингорсовета 29 созыва сегодня, 5 января, выдвинула политическая партия «Белая Русь». Всего 50 человек из разных сфер, с высшим образованием и опытом работы на госпредприятиях. Врачи и педагоги, строители, инженеры, ученые и работники культуры – всех их объединяет активная гражданская позиция и желание работать на укрепление родной страны. На единый день голосования – 2024 кандидаты от «Белой Руси» пойдут с единой программой.

Андрей Басак, заместитель председателя белорусской партии «Белая Русь»:

В этой программе определены основные направления деятельности наших однопартийцев, которые будут избраны в Палату представителей или местные органы самоуправления. Мы определили цели, задачи, что необходимо, к чему мы двигаемся. И эта программа нашла широкий отклик у наших однопартийцев.