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Политическая партия «Белая Русь» выдвинула кандидатов в депутаты Мингорсовета

05 января 2024 13:49
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В Беларуси электоральная кампания – 2024 в активной фазе. Идет этап выдвижения кандидатов в депутаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, таким правом обладают политические партии, трудовые коллективы и граждане путем сбора подписей. Инициативные группы активно включились в процесс.

Политическая партия «Белая Русь» выдвинула кандидатов в депутаты Мингорсовета-1

Кандидатов в депутаты Мингорсовета 29 созыва сегодня, 5 января, выдвинула политическая партия «Белая Русь». Всего 50 человек из разных сфер, с высшим образованием и опытом работы на госпредприятиях. Врачи и педагоги, строители, инженеры, ученые и работники культуры – всех их объединяет активная гражданская позиция и желание работать на укрепление родной страны. На единый день голосования – 2024 кандидаты от «Белой Руси» пойдут с единой программой.

Политическая партия «Белая Русь» выдвинула кандидатов в депутаты Мингорсовета-4

Андрей Басак, заместитель председателя белорусской партии «Белая Русь»:
В этой программе определены основные направления деятельности наших однопартийцев, которые будут избраны в Палату представителей или местные органы самоуправления. Мы определили цели, задачи, что необходимо, к чему мы двигаемся. И эта программа нашла широкий отклик у наших однопартийцев.

Политическая партия «Белая Русь» выдвинула кандидатов в депутаты Мингорсовета-7

Напомним, выдвижение кандидатов в депутаты продлится до 15 января. А уже 25 февраля, в единый день голосования, белорусы выберут свыше 12,5 тысячи депутатов: от поселковых советов до Палаты представителей.

# Выборы в Беларуси # общество # Андрей Басак

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