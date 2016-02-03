Народный артист Беларуси Владимир Петров 3 февраля отмечает 60-летний юбилей

Новости Беларуси. Владимиру Петрову – 60. 30 из них народный артист Беларуси на сцене: 60 партий в операх и опереттах. С юбилеем солиста Большого театра Беларуси поздравил президент Александр Лукашенко. На днях Владимир Петров был отмечен на государственном уровне – его наградили орденом Франциска Скорины.

Рядом с народным Петровым чувствуешь себя песчинкой: его грация, взгляд, а, главное, баритон. Им он покорил не одно женское сердце. Да, собственно, в свои 60 Владимир все еще продолжает будоражить сознание прекрасных зрительниц. И, кстати, именно давняя почитательница первой поздравила с юбилеем Владимира Геннадьевича. Сам же он к официозу не привык. Говорит, устал бороться. «Володя я! Просто Володя!» Белорус, пусть и с российским паспортом.

Владимир Петров, народный артист Беларуси:

У меня мама сама белоруска. Эта страна изначально мне родная. Мягкость, рассудительность. Мой дедушка до войны председатель колхоза, потом ушел на фронт, погиб.

Он вырос в Челябинске, мечтал стать космонавтом, учился в монтажном техникуме и служил в Свердловске. И все, чтобы понять: главное – сцена и музыка. В Минск переехал в 1992 году. Да как! «К вам едет Онегин!» – сообщили в театр по телефону из Омска.

Образ за Владимиром Петровым закрепился и в Большом. Это уже его 24 сезон. Есть в созвездии ролей еще Дон Жуан, Эскамильо, граф Ренато и десятки чувственных, характерных, блистательных образов.

По персональным приглашениям Петров выступал на лучших сценах Германии, Швейцарии, Польши, Франции, Ирландии, Китая. Пожалуй, по Владимиру Геннадьевичу впору изучать не только оперное искусство, но и географию, вместе с тем знакомя многих с родной Беларусью. Кстати, задолго до того, как страну посетил знаменитый Жерар, на одной сцене с Депардье выступал и наш Петров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не остался равнодушным к таланту золотого баритона и французский модельер с итальянским происхождением Пьер Карден. Уже будучи в Минске, создатель космического стиля в одежде узнает в проходящем мимо оперного певца, окликнет, дескать, «мистер Петров, вы меня помните?». А швейцарские критики и вовсе в один голос заявят: это «класс мирового уровня».

Владимир Петров, народный артист Беларуси:

Нужно быть там, где ты нужен, заниматься тем, для чего ты рожден. Я на 100% уверен, что это мое, что это мое призвание.

И при этом народный с гордостью констатирует, отмечая, дескать, «не для красного словца», к нам сегодня едут куда больше. Из лучших театров и только лучшие голоса.

Владимир Петров, народный артист Беларуси:

Наш театр действительно на хорошем уровне. Когда я приезжаю в Баку и вижу там обшарпанные стены, я все понимаю, но это храм искусства должен быть. У нас красиво, помпезно, мощно, сильно.

Народному сегодня 60. 30 из них – на сцене. И 35 как счастливо живет с любимой супругой. Дети, внуки. Кажется, можно уже и отдохнуть. Но Петров уверен: впереди много интересных проектов, ролей, стран. А еще он хочет преподавать. Правда, позже. И снова: театр, кулисы, зритель.