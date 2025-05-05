США одобрили продажу Варшаве вооружения почти на 1,5 млрд долларов

Поставка включает 400 ракет класса «воздух – воздух», комплекты систем наведения, программное обеспечение и запчасти. Но это лишь часть больших закупок, которые в ближайшее время произведет польское Министерство обороны. Как заявили в военном ведомстве, уже заключен контракт на приобретение нескольких тысяч противотанковых снарядов на 65 миллионов долларов.