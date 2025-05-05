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США одобрили продажу Варшаве вооружения почти на 1,5 млрд долларов

05 мая 2025 06:43
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Польша продолжает наращивать военную мощь. США одобрили продажу Варшаве вооружения почти на полтора миллиарда долларов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США одобрили продажу Варшаве вооружения почти на 1,5 млрд долларов-2

Поставка включает 400 ракет класса «воздух – воздух», комплекты систем наведения, программное обеспечение и запчасти. Но это лишь часть больших закупок, которые в ближайшее время произведет польское Министерство обороны. Как заявили в военном ведомстве, уже заключен контракт на приобретение нескольких тысяч противотанковых снарядов на 65 миллионов долларов.

# Международная политика # Оружие и боеприпасы

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