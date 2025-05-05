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В Филиппинах внедорожник на полной скорости въехал в терминал аэропорта

05 мая 2025 06:44
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Чрезвычайное происшествие на Филиппинах. Там внедорожник на полной скорости въехал в терминал международного аэропорта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Филиппинах внедорожник на полной скорости въехал в терминал аэропорта-2

Погибли два человека – мужчина и 4-летний ребенок. Еще около 10 ранены. Машина врезалась в припаркованный автомобиль, а потом вылетела на тротуар и въехала в здание. В это время там находилось множество пассажиров, ожидающих вылета. Полиция задержала водителя. Сейчас выясняется, был это несчастный случай или преднамеренный наезд.

# ЧП

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