В Филиппинах внедорожник на полной скорости въехал в терминал аэропорта

Чрезвычайное происшествие на Филиппинах. Там внедорожник на полной скорости въехал в терминал международного аэропорта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погибли два человека – мужчина и 4-летний ребенок. Еще около 10 ранены. Машина врезалась в припаркованный автомобиль, а потом вылетела на тротуар и въехала в здание. В это время там находилось множество пассажиров, ожидающих вылета. Полиция задержала водителя. Сейчас выясняется, был это несчастный случай или преднамеренный наезд.