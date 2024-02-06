Покупатели магазинов «Санта» выиграли ценные призы. Показываем, что получили белорусы

Мечты сбываются! Покупатели магазинов «Санта» делали повседневные покупки и стали обладателями квартиры в Минске, шикарного автомобиля и крупных денежных призов. Мы посмотрели на яркие эмоции победителей 13 тура популярной игры.

Пришел, купил и победил. Это все реально, если закупаться в «Санте». В 13-м туре рекламной игры от «Санта» общий призовой фонд составил более 600 000 белорусских рублей. А сегодня мы вручим главные призы нашим победителям, четверо из которых заберут по 20 000 белорусских рублей, один из них уедет на новом BMW Х2. Шестой победитель получит ключи от квартиры в Минске. Давайте с ними познакомимся.

Невероятные ощущения. Было недоверие к информации. Позвонил в вашу компанию, все подтвердилось.

– Добро пожаловать, ваши 38 квадратных метров в «Минск Мир». Какие мысли? Что дальше делать будете?

– Ремонт буду делать.

– Вот ключи от вашей квартиры. Для вас от сети магазинов «Санта» супербонус – дизайн-проект вашей квартиры.

– Спасибо большое.

– Мы знаем, что вы покупали шоколадное яйцо с игрушкой, шоколадного чебурашку. Вы сладкоежка?

– Я был с детьми в магазине.

– Я так понимаю, вы потратите этот выигрыш и на детей.

– Они на море хотят.

– Решили уже, на что потратите?

– Это будет хороший вклад в бюджет на мою новую квартиру.

– Мы знаем, что из числа 17 кодов, которые у вас есть в личном кабинете, 15 были потрачены на куриное филе. Кто является потребителем такого большого количества мяса?

– Сын.