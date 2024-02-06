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Покупатели магазинов «Санта» выиграли ценные призы. Показываем, что получили белорусы

06 февраля 2024 09:19
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Мечты сбываются! Покупатели магазинов «Санта» делали повседневные покупки и стали обладателями квартиры в Минске, шикарного автомобиля и крупных денежных призов. Мы посмотрели на яркие эмоции победителей 13 тура популярной игры.

Покупатели магазинов «Санта» выиграли ценные призы. Показываем, что получили белорусы -1

Пришел, купил и победил. Это все реально, если закупаться в «Санте». В 13-м туре рекламной игры от «Санта» общий призовой фонд составил более 600 000 белорусских рублей. А сегодня мы вручим главные призы нашим победителям, четверо из которых заберут по 20 000 белорусских рублей, один из них уедет на новом BMW Х2. Шестой победитель получит ключи от квартиры в Минске. Давайте с ними познакомимся.

Покупатели магазинов «Санта» выиграли ценные призы. Показываем, что получили белорусы -4

Невероятные ощущения. Было недоверие к информации. Позвонил в вашу компанию, все подтвердилось.

Покупатели магазинов «Санта» выиграли ценные призы. Показываем, что получили белорусы -7

Добро пожаловать, ваши 38 квадратных метров в «Минск Мир». Какие мысли? Что дальше делать будете?
Ремонт буду делать.
Вот ключи от вашей квартиры. Для вас от сети магазинов «Санта» супербонус – дизайн-проект вашей квартиры.
Спасибо большое.

Покупатели магазинов «Санта» выиграли ценные призы. Показываем, что получили белорусы -10

Мы знаем, что вы покупали шоколадное яйцо с игрушкой, шоколадного чебурашку. Вы сладкоежка?
Я был с детьми в магазине.
Я так понимаю, вы потратите этот выигрыш и на детей.
Они на море хотят.

Покупатели магазинов «Санта» выиграли ценные призы. Показываем, что получили белорусы -13

Решили уже, на что потратите?
Это будет хороший вклад в бюджет на мою новую квартиру.

Покупатели магазинов «Санта» выиграли ценные призы. Показываем, что получили белорусы -16

Мы знаем, что из числа 17 кодов, которые у вас есть в личном кабинете, 15 были потрачены на куриное филе. Кто является потребителем такого большого количества мяса?
Сын.

Покупатели магазинов «Санта» выиграли ценные призы. Показываем, что получили белорусы -19

Решили, на что потратите ваш выигрыш?
На путешествие.

14-й тур рекламной игры от «Санта» уже стартовал. Он продлится до 10 марта. Не забывайте об игровых товарах и выигрывайте большие деньги на мечту. «Санта» исполняет желания!

*На правах рекламы.

# Реклама # общество

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