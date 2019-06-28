Показать всему миру, всем постсоветским республикам, какой масштаб у мероприятия. Владимир Перцов о II Европейских играх

Новости Беларуси. Тему Европейских игр и не только мы обсуждаем с нашим гостем. В студии – директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Владимир Перцов.
Новости Беларуси. Тему Европейских игр и не только мы обсуждаем с нашим гостем. В студии – директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Владимир Перцов.
Ирина Мартьянова, СТВ:
Владимир Борисович, первый мой вопрос вам как к руководителю большой телерадиокомпании, как к коллеге, как к журналисту – как на работе вашей компании отразилась всеобщая суета, связанная с Европейскими играми?
Владимир Перцов, директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси:
Мы работаем в таком цейтноте, как и, наверное, любые журналисты, как и вы сейчас.
Кстати, хотел вас попутно поздравить с прекрасной студией – великолепная идея. В этом есть определенный журналистский, как у нас говорят в профессии, кайф, драйв, когда ты не знаешь, когда ты используешь свои возможности на максимум. Вся журналистская братия оживает. Мы хотим ярче, мы хотим больше, мы хотим как-то перепрыгнуть себя.
Ирина Мартьянова:
Мы хотим сделать что-то, чего не делали раньше.
Владимир Перцов:
Показать всей общественности, всему миру, всем постсоветским республикам и даже дальше то, как красив стал наш город, то, какой масштаб у мероприятия, то, сколько гостей приехало и какие отзывы у этих гостей о нашем замечательном празднике.
Когда такое ощущение есть, значит, можно думать, что мы работаем хорошо.
Ирина Мартьянова:
Прежде чем задать следующий вопрос, я хотела бы пояснить зрителю, что телерадиокомпания «Мир» – это не совсем обычная телерадиокомпания: она объединяет несколько стран. Сколько стран входит в это объединение?
Владимир Перцов:
Это 10 стран. В основном это бывшие советские республики. Это такой проект, который, можно сказать, продолжение гостелерадио, проект, который объединяет, который дает возможность нам увидеть друг друга, узнать что-то друг о друге, поскольку за время развала Советского Союза эта великая центробежная сила разбросала наши республики далеко друг от друга. Выросло целое поколение, которое знает о странах Запада больше, чем о наших соседях. Те, кто жили при советском прошлом, скучают, они нуждаются в информации.
Подробнее о работе телерадиокомпании «Мир» смотрите в видеоматериале.