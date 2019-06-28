Показать всему миру, всем постсоветским республикам, какой масштаб у мероприятия. Владимир Перцов о II Европейских играх

Новости Беларуси. Тему Европейских игр и не только мы обсуждаем с нашим гостем. В студии – директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Владимир Перцов.

Ирина Мартьянова, СТВ: Владимир Борисович, первый мой вопрос вам как к руководителю большой телерадиокомпании, как к коллеге, как к журналисту – как на работе вашей компании отразилась всеобщая суета, связанная с Европейскими играми?

Владимир Перцов, директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси:

Мы работаем в таком цейтноте, как и, наверное, любые журналисты, как и вы сейчас.

Кстати, хотел вас попутно поздравить с прекрасной студией – великолепная идея. В этом есть определенный журналистский, как у нас говорят в профессии, кайф, драйв, когда ты не знаешь, когда ты используешь свои возможности на максимум. Вся журналистская братия оживает. Мы хотим ярче, мы хотим больше, мы хотим как-то перепрыгнуть себя.

Ирина Мартьянова:

Мы хотим сделать что-то, чего не делали раньше.