Пока есть силы, я буду с вами всегда и во всём. Как живёт ветеран ВОВ, которому исполнилось 95?

Родился Иван Тимофеевич в деревне Дороховая Ленинградской области. Службу начал в 1944 году старшим радиотелеграфистом. Сегодня ветеран продолжает работу по патриотическому воспитанию молодежи.

Чествовали юбиляра в администрации Фрунзенского района – в музее боевой славы – в кругу близких и друзей. Поздравили Ивана Тимофеевича и руководство района, представители общественного объединения ветеранов, Белорусского союза женщин и других общественных организаций. Они вручили цветы и ценные подарки.

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района: Иван Тимофеевич принимает активное участие в мероприятиях не только государственных, но и в районных. Это работа с молодежью, встречи с молодежью. Своим примером он передает жизненный опыт, показывает, как надо жить нам, молодым.

Иван Синельщиков, участник Великой Отечественной войны:

Я, оказавшись на гражданке, в первый день вступил в ветеранскую организацию. Принимаю самое активное участие. Мне всегда приятно и хочется быть с вами, выступать перед молодым поколением. Пока есть силы, буду стараться, я буду с вами всегда и во всем. Я думаю, что много сделаем для нашего района.

К слову, во Фрунзенском районе 76 ветеранов Великой Отечественной войны. Двое из них преодолели вековой рубеж.