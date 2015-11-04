Поисковая операция на месте крушения «Аэробуса-321» в Египте завершена

Новости Египта. Поисковая операция на месте крушения «Аэробуса-321» на севере Синая завершена. Египет назвал основную версию крушения самолета. Вероятнее всего, на борту произошла техническая неполадка.

Данные искусственных спутников исключают возможность теракта. Российские специалисты говорят о взрыве, который привел к разгерметизации и спровоцировал разрушение самолета в воздухе.

Сейчас началась работа по расшифровке данных черных ящиков. Процесс займет от одной недели до месяца. Поиск останков жертв трагедии на месте авиакатастрофы продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.