На борьбу со снегом в 2015 году в Минске отправятся более 700 снегоуборочных машин и погрузчиков

Новости Беларуси. В Минске уже встречают зиму. Не смотря на теплый ноябрь, предприятие «Горремавтодор» в любой момент готово к снегу и гололеду. На борьбу с последствиями непогоды выйдет более 700 снегоуборочных машин и погрузчиков. Более полусотни столичных улиц встретят зиму с обновленным дорожным покрытием. Для оперативного устранения дефектов будут использовать современные холодные смеси.

Вадим на предприятии – гроза проходной. Особенно зимой у него под контролем вся снегоуборочная техника города. За четыре года работы в этой сфере молодой человек уже научился прочувствовать исправность малейшей детали снегоуборочного механизма. С любой задачей уже может справиться даже с закрытыми глазами. Ведь, с его слов, техника, что выходит за пределы предприятия в город, – визитная карточка работника. Поводом особой гордости у Вадима служит и теплая спецэкипировка – он даже свитер подбирает в тон рабочей форме.

Вадим Гутковский, рабочий по техобслуживанию ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Проверяем тормозную систему, рулевое управление, исправность узлов и механизмов автомашины, конечно, внешний вид.

Готовность № 1. Столичные коммунальные и дорожные службы не боятся холодного сезона. Более 700 единиц специализированной техники ждут своего часа. Машины уже переоборудованы для работы в зимних условиях. Как, например, эти снегопогрузчики. Специалисты их называют еще «золотыми ручками».

Лопасти техники быстро обрабатывают тонны снега. Кстати, зимой его излишки будут отправлять на 17 специальных площадок для складирования снега. Семь новых начнут работать в 2015 году.

Анатолий Жамоздик, заместитель генерального директора по текущему содержанию ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Появились новые. В каждом районе как минимум одна площадка есть.

А укротить скользкий характер погоды на транспортных артериях помогут 60 тысяч кубометров песчано-соляной смеси и 25 тысяч тонн технической соли.

Ежесуточно в зимний период топить лед противогололедным реагентом будут более тысячи человек в сутки.

Александр уже переоборудовал своего служебного «железного коня» к активной поре. В 2015 году отмечает юбилей. Правда, служебный. Уже 20 лет как в самые заснеженные зимние дни обеспечивает безопасность пешеходов и транспорта. И взывает к вниманию каждого не создавать препятствий для работы снегоуборочной техники и парковаться по правилам.

Александр Короткевич, водитель снегоуборочной и строительной техники ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Летняя форма дается, зимой – утепленная. Были и снежные зимы – справлялись, с Хавьером справились, а эта зима нестрашная.

Подготовили к зиме и транспортные артерии города. Так, отремонтировано более 500 тысяч квадратных метров дорожного полотна. В основном это текущий ремонт с полной заменой покрытия и ямочный ремонт. А в случае необходимости зимой для оперативного устранения критических дефектов будут использовать холодные органо-минеральные смеси. Это поможет и уберечь дорожное покрытие от деформации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.