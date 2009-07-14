Похороны Майкла Джексона (ФОТО)

Траурная церемония проходила в Лос-Анджелесе в комплексе, где еще 2 недели назад король поп-музыки репетировал новое шоу.

Отдать дань памяти певцу пришли тысячи фанатов, а также его друзья и родные. Открыла церемонию известная певица Мэрайя Кэри. Также на сцене выступили и другие знаменитости.

Песни сменяли траурные речи. Люди не сдерживали слез. Особенно после прощальных слов дочери Майкла Джексона, 11-летней Пэрис.

Церемонию транслировали сотни телеканалов по всему миру.

Между тем, вопрос о том, где и когда похоронят короля поп-музыки до сих пор остается открытым. Ранее появились сведения, что певец будет погребен на кладбище Форест-Лоун. Семья Майкла Джексона пока эту информацию не комментирует.