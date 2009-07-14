Прямой эфир

Похороны Майкла Джексона (ФОТО)

14 июля 2009 08:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Траурная церемония проходила в Лос-Анджелесе в комплексе, где еще 2 недели назад король поп-музыки репетировал новое шоу.

 

 

похороны Майкла Джексона фото

Отдать дань памяти певцу пришли тысячи фанатов, а также его друзья и родные. Открыла церемонию известная певица Мэрайя Кэри. Также на сцене выступили и другие знаменитости.

похороны Майкла Джексона фото

Песни сменяли траурные речи. Люди не сдерживали слез. Особенно после прощальных слов дочери Майкла Джексона, 11-летней Пэрис.

похороны Майкла Джексона фото

Церемонию транслировали сотни телеканалов по всему миру.

Между тем, вопрос о том, где и когда похоронят короля поп-музыки до сих пор остается открытым. Ранее появились сведения, что певец будет погребен на кладбище Форест-Лоун. Семья Майкла Джексона пока эту информацию не комментирует.

похороны Майкла Джексона фото

похороны Майкла Джексона фото

похороны Майкла Джексона фото

похороны Майкла Джексона фото

похороны Майкла Джексона фото

# общество # Смерть Майкла Джексона

Другие новости рубрики

Все новости
14 июля 2009 08:52

Майкла Джексона хотели похоронить в золотом гробу и замуровать в бетон

14 июля 2009 08:52

Билеты на похороны Майкла Джексона разыгрывали в лотерею

14 июля 2009 07:51

Основатель «финансовой пирамиды века» Бернард Мэдофф отправился в тюрьму