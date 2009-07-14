Майкла Джексона хотели похоронить в золотом гробу и замуровать в бетон

Прошла пышная церемония похорон знаменитого певца.

Майкла Джексона собирались хоронить в концертном костюме и неизменных белых перчатках. Гроб сделан из меди и облицован снаружи слоем 14-каратного золота, а внутри покрыт синим бархатом. Cемья Майкла Джексона планировала замуровать гроб в бетонный склеп на территории поместья «Неверленд».

На одном из интернет-сайтов, где проводился розыгрыш бесплатных билетов на церемонию похорон звезды, зарегистрировались больше миллиона человек. Таким образом, на один бесплатный билет претендовали 68 человек. И сотни тысяч людей были готовы заплатить за возможность проводить Джексона в последний путь.

Майкл Джексон умер 25 июня в Калифорнии в возрасте 50 лет. Причины его смерти пока официально не объявлены. Когда медики прибыли к певцу домой, он уже не дышал. В состоянии глубокой комы Джексон был немедленно доставлен в ближайший госпиталь, однако спасти его врачам не удалось. Церемония прощания с Джексоном состоится 7 июля, во вторник, на спортивной арене Staples Center в Лос-Анджелесе, сообщают Вести.ру.

Фото: The Telegraph