Похороны Майкла Джексона

Похороны Джексона прошли в кругу семьи и друзей. Было около двухсот человек.

Одной из первых прибыла на кладбище актриса Элизабет Тейлор, близкий друг Джексона. Кроме того, среди скорбящих были Лиза Мария Пресли, Стиви Уандер, Глэдис Найт, Маколей Калкин, Кори Фельдман, Мила Кунис, Барри Бондс и другие гости, включая Трэвис Пейн и Кенни Ортега, которые были с Майклом на репетициях его лондонского шоу в ночь перед смертью, а также Дебби Роу, вторая жена Джексона и мать двух из трех его детей.

Похороны, расходы на которые по оценкам составили более чем 1 млн. долларов, должны были начаться в 7 вечера, однако церемонию пришлось отложить более чем на час, так как гости ждали семью певца. Кортеж из 22 транспортных средств черного цвета, доставивший их на кладбище, прибыл сразу после 8 вечера.

Семья Джексона дала разрешение на прямую видеотрансляцию прибытия гостей, однако резко прекратила ее по приезду катафалка с телом певца.

Братья поп-звезды несли гроб от катафалка к будущему месту захоронения - мраморному склепу, в котором сейчас находится прах самых любимых американцами артистов золотой эры Голливуда: Кларка Гейбла, Джин Харлоу и других. Известно, что семья Джексона уже выкупила сразу 12 мест в этом склепе.

Перед началом церемонии дети певца оставили своих бабушку и дедушку наедине с золотым гробом отца, а затем возложили на гроб корону.

Подобно тому, как это было сделано на мемориальной службе в июле, братья Джексона воздали ему должное, надев серебряные перчатки и повязав на руки черные ленты.

Служба открылась словами из книги Джексона Dancing The Dream: «Если вы приходите в этот мир, зная, что вас любят, и оставляете его, зная это, то со всем, что происходит между этими двумя событиями, можно справиться».

Фото: Telegraph.co.uk