Пограничники отмечают 99-летие со дня создания службы

Новости Беларуси. Каждый второй нарушитель белорусской границы – нелегал. С начала года их задержано около двух сотен, половина – мигранты из стран Азии и Африки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В пунктах пропуска только за прошлый год выявлено более 5 тысяч потенциальных нелегалов. Большинство из них пытались выехать на территорию Евросоюза. Граница под надежной охраной и сегодня, несмотря на то, что пограничники отмечают профессиональный праздник.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Возлагаем венки, отмечаем праздник. Особенность в том, что нас тысячи человек находятся на охране границы. Сотни нарядов сегодня охраняют границу. И особенно хочу поздравить их. Празднование 99-летия пограничной службы началось традиционно с возложения цветов к монументу Победы в Минске. Здесь говорили и о планах ведомства. В связи с введением в Беларуси 5-дневного безвизового режима, увеличилась нагрузка на пограничников. Поэтому в приоритете улучшение мониторинга и анализа обстановки вокруг государственных рубежей.

Александр Черников, курсант Института пограничной службы Республики Беларусь:

Я хочу помогать своей семье, защищать своих близких. Пограничник – это человек, который стоит первым, это лицо государства, которое встречает и провожает.