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Белорус: Президент – человек конкретный, владеет обстановкой в полной мере

27 марта 2025 16:17
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Белорус: Президент – человек конкретный, владеет обстановкой в полной мере-2

Сергей Савчук, начальник управления охраны государственной границы Мозырского пограничного отряда:
У жены осталось неизгладимое впечатление, очень приятное, теплое. В принципе, как и у всех присутствующих в тот момент в зале, где общались с главой государства. Встреча продлилась более часа, хотя примерно планировалась она до часа. Показался глава государства человеком, который задавал довольно-таки конкретные вопросы по той тематике, которая обсуждалась в ходе встречи. Он человек, который очень разбирается и с событиями, которые происходили в тот момент, развивались на государственной границе, владел обстановкой в полной мере.

# Интервью # Алена Сырова # Александр Лукашенко

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