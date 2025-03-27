Белорус: Президент – человек конкретный, владеет обстановкой в полной мере

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Сергей Савчук, начальник управления охраны государственной границы Мозырского пограничного отряда:

У жены осталось неизгладимое впечатление, очень приятное, теплое. В принципе, как и у всех присутствующих в тот момент в зале, где общались с главой государства. Встреча продлилась более часа, хотя примерно планировалась она до часа. Показался глава государства человеком, который задавал довольно-таки конкретные вопросы по той тематике, которая обсуждалась в ходе встречи. Он человек, который очень разбирается и с событиями, которые происходили в тот момент, развивались на государственной границе, владел обстановкой в полной мере.