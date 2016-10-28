«Была в шоке, условия – шикарные»: беременная о витебском роддоме

Новости Беларуси. Новая планка рождаемости. Впервые за 20 лет Беларусь вышла на положительный естественный прирост – то есть, рождаемость превысила смертность. Повысилось и качество жизни.

Здесь сыграло немало факторов. Появление уникальных медицинских учреждений – один из них.

В Витебске создали первый и пока единственный в Беларуси Центр здоровья женщины.

Пять женских консультаций присоединили к Витебскому областному роддому. Пользу от нововведения оценили и медики, и будущие мамы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вес 3 610. Рост 56 сантиметров. Здорового мальчишку только принесли из родильного отделения. Ребенок в семье третий. А вот Анне еще только предстоит встреча со своим первым сыном – между Новым годом и Рождеством.

Анна Галинская, житель Витебска:

Условия здесь, вообще, шикарные просто.

Я была в шоке, когда пришла сюда.

После объединения областного роддома и пяти женских консультаций стало проще перераспределять потоки пациенток, отслеживать их лечение. Но, самое главное, повысилось качество помощи.

Елена Леонович, главный врач Витебского областного клинического родильного дома №1:

Проводимые мероприятия дали уже эффект как экономический, так и в плане наших основных качественных показателей. Это снижение младенческой смертности, которая на сегодня составляет 2,7. Мы также видим на уровне женских консультаций города снижение преждевременных родов практически в два раза.

Людмила Быкова, врач-акушер-гинеколог Витебского областного клинического родильного дома №1:

Мы можем решать вместе наши вопросы. Мы вместе – вот так. И мы им помогаем, и они нам помогаем. В общем – лучше не придумаешь!

Татьяна, Жанна и Ольга – уже опытные мамы. У всех по четверо-пятеро детей.

Последние малыши родились больше 4 килограммов весом – богатыри.

Татьяна Юркевич, житель деревни Селище:

Было 3 820 – первый ребенок. 3 910 – вторая дочка. Потом 4 150. Потом 4 050, чуть меньше. Ну, и теперь 4 400. И детские все получаем, и все пособия. И школа, и садик – это всё у нас идет дешевле. Также квартиру строим. Будем жить!

Жанна Суханова, житель Витебска:

Я сама выросла в многодетной семье. И мой муж – из многодетной семьи. Поэтому вопрос о том, что 1-2 ребенка – никогда не стоял. Я всегда знала, что буду многодетной мамой.

Только в Витебской области за 9 месяцев родилось 9 755 детей. На 270 больше, чем за такой же период прошлого года.