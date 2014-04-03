Беларусь глазами молодых аналитиков: в Минске проходит конференция «Повестка-2015»

Новости Беларуси. Белорусские интеллектуалы — взгляд из вне. Более 80 молодых аналитиков собрались накануне в Минске, чтобы не только увидеть и услышать друг друга, но и «сверить часы», понять, куда двигаться дальше.

Внешняя и молодежная политика, формирование информационного общества, модернизация экономики - десятки идей и предложений на следующую пятилетку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антон Дударенок, сотрудник Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Я занимаюсь вопросами вызовов региональной интеграции. Я имею ввиду Евразийскую интеграцию прежде всего, потому что это тот процесс, та геополитика, которая будет определять нашу с вами жизнь в ближайшее десятилетие. Чтобы получить максимальную степень эффективности интеграционных отношений, нам тоже нужно просчитывать, с чем мы можем столкнуться в ближайшее время.