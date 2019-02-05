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Поезда в минском метро на время II Европейских игр будут ходить чаще

05 февраля 2019 19:05
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Новости Беларуси. График движения поездов метро разрабатывают ко II Европейским играм, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Известно, что интервал сократится на время проведения всех спортивных мероприятий.

Поезда в минском метро на время II Европейских игр будут ходить чаще-1

При необходимости продлят и время работы самой столичной подземки. Добавим, что для удобства гостей столицы и минчан также готовят систему удобной навигации в подземке.

Поезда в минском метро на время II Европейских игр будут ходить чаще-4

Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена:
На отдельных станциях метрополитена будет размещена информация, которая позволит гостям столицы легче сориентироваться, на какой станции выйти, чтобы попасть на то или иное соревнование или другое мероприятие, связанное с Европейскими играми.

Поезда в минском метро на время II Европейских игр будут ходить чаще-7

Сейчас специалисты столичной подземки проходят дополнительное обучение, чтобы быть готовыми к общению с иностранными гостями. Кроме того, прорабатывают вопрос о возможности бесплатного проезда аккредитованных на соревнования гостей.

# Европейские игры # общество # Фотофакт

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