Поезда в минском метро на время II Европейских игр будут ходить чаще

Новости Беларуси. График движения поездов метро разрабатывают ко II Европейским играм, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Известно, что интервал сократится на время проведения всех спортивных мероприятий.
Новости Беларуси. График движения поездов метро разрабатывают ко II Европейским играм, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Известно, что интервал сократится на время проведения всех спортивных мероприятий.
При необходимости продлят и время работы самой столичной подземки. Добавим, что для удобства гостей столицы и минчан также готовят систему удобной навигации в подземке.
Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена:
На отдельных станциях метрополитена будет размещена информация, которая позволит гостям столицы легче сориентироваться, на какой станции выйти, чтобы попасть на то или иное соревнование или другое мероприятие, связанное с Европейскими играми.
Сейчас специалисты столичной подземки проходят дополнительное обучение, чтобы быть готовыми к общению с иностранными гостями. Кроме того, прорабатывают вопрос о возможности бесплатного проезда аккредитованных на соревнования гостей.