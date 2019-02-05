Поезда в минском метро на время II Европейских игр будут ходить чаще

Новости Беларуси. График движения поездов метро разрабатывают ко II Европейским играм, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Известно, что интервал сократится на время проведения всех спортивных мероприятий.

При необходимости продлят и время работы самой столичной подземки. Добавим, что для удобства гостей столицы и минчан также готовят систему удобной навигации в подземке.

Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена:

На отдельных станциях метрополитена будет размещена информация, которая позволит гостям столицы легче сориентироваться, на какой станции выйти, чтобы попасть на то или иное соревнование или другое мероприятие, связанное с Европейскими играми.