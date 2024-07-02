«Поезд Памяти» вернулся в Беларусь – новыми точками в маршруте стали Гомель и Могилёв

Патриотический культурно-образовательный проект «Поезд Памяти» вернулся в Беларусь. 200 школьников из восьми государств СНГ уже проехали тысячи километров по территории России, а сегодня, 2 июля, знакомились с восточными областными центрами нашей страны – Могилевом и Гомелем, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это путешествие под стук колес, как говорят сами участники проекта, дарит невероятный вайб. Каждое утро встречает новый город. И это не минутная остановка, а полноценный день экскурсий и знакомств. Сегодня первым свои двери и сердца открывает для гостей Могилев. На платформах сотни людей. Поприветствовать пассажиров пришли самые юные жители города. Здесь же на лацканах ребят распустится яблоневый цвет – главный символ Великой Победы. Первая точка – Буйническое поле. Алые гвоздики и минута молчания – трогательное спасибо героям.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Ребята понимают, что на них очень большая, великая историческая ответственность. Чтобы этот подвиг наших дедов и прадедов не был никогда зря. Чтобы в нынешнее время, когда пытаются переписать историю, когда пытаются приуменьшить вклад многонационального советского народа в разгром немецко-фашистских войск, для них был тем маяком, ориентиром, через который бы они могли выстраивать свои отношения. И, конечно, ребята сегодня – это одна большая семья. «Поезд Памяти» их объединил. Маршрут этого поезда – их межличностный – с учетом сформированных горизонтальных связей не будет заканчиваться.