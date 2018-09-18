«Поехали, немного побыли сотрудниками ЖЭСа». Супруги из Гродно сделали ремонт дороги своими руками

Новости Беларуси. Супруги из Гродно сделали ямочный ремонт своими руками. Они устали мириться с выбитым асфальтом у себя во дворе, где не то что машина с трудом проезжала, даже пройти было сложно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На звонки в ЖЭСе не реагировали, а потом и вовсе перестать брать трубку. Тогда семейная пара пошла ва-банк – кирпичом заделала ямы. Соседи одобрили, а вот местная власть с выводами не спешит. Стихийный ремонт: кто и как в Гомеле пытался отремонтировать дыры в асфальте песком

Татьяна Болдак, житель Гродно:

Вот такие ямы у нас во дворе – и всем абсолютно наплевать. Сейчас будем устранять их вместо ЖЭСа. Этот ролик супруги Болдак разместили в Интернете не ради пиара. Скорее, как видеоответ на все обещания ЖЭСа вот-вот отремонтировать дорогу. Когда звонки по инстанциям перешли в фазу замкнутого круга, поняли: хочешь сделать хорошо, сделай сам.

Татьяна Болдак:

С мужем сидели, я говорю: «Может быть, как-то опять буду звонить». Звонила, звонила. А он говорит: «Слушай, у нас есть в гараже кирпич, который нам не нужен. Просто давай заделаем их вместе». Вот и всё. Поехали, немного побыли сотрудниками ЖЭСа, отремонтировали. Сейчас все довольны.

Татьяна Болдак каждый день ездит по этой дороге. Выезд и заезд во двор уже давно превратились в настоящие трофи-рейды. Особенно вечером, когда двор заставлен машинами, большие и глубокие ямы объехать невозможно.

Лидия Леончук, житель Гродно:

Никому дела нет. Приедут, так песочком посыпали, посыпали и всё. А нам как ездить? Мы же тоже люди! Татьяна Болдак:

Уже можно колесом заехать по поверхности, потому что раньше колесо проваливалось и можно было повредить колесо и диск, и всё, что угодно. Около 10 сантиметров была глубина.

Ремонт своими руками соседи одобрили единогласно. Однако, Татьяна понимает, скоро и он будет не эффективен – кирпич быстро разрушается.

Галина Буро, СТВ:

По словам жильцом, их дворовая территория не видела ремонта уже несколько десятков лет. Сейчас кирпич вряд ли украсил эти ямы, зато добавил безопасности. Но тут возникает вопрос: мера временная или постоянная?

Получить комментарий от коммунальщиков, действительно, оказалось задача со звёздочкой. Как пояснили в ЖЭСе, проблема этого двора в стадии решения.

Галина Болкунец, начальник ЖЭС №12 Октябрьского района Гродно:

На этой неделе будет асфальтирование. Определяемся с объёмами. Будет отрабатываться именно улица Гая.

Жильцам долго ждать не пришлось. Пока этот материал готовился к эфиру, супруги Болдак сообщили, что в их дворе уже начала работать строительная техника.