Поехали! 12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики

Новости Беларуси. 57 лет назад Юрий Гагарин произнес легендарное «Поехали!» и совершил первый в мире орбитальный космический полет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь о своем присутствии в космосе впервые заявила 22 июля 2012 года, когда запустила свой спутник дистанционного зондирования Земли. Уже через год комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях признал нашу страну космической державой.

В 2016 с китайского космодрома Сичан мы запустили наш спутник связи «Белинтерсат 1». Сейчас ведется работа по созданию второго белорусско-российского спутника зондирования.

Он будет в несколько раз превосходить своего предшественника по техническому оснащению. Его эскизное проектирование завершится уже в 2019 году. Но уже известно, что оптическое оборудование, его начинку сделают наши, белорусские, специалисты.