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Поехали! 12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики

12 апреля 2018 07:40
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Новости Беларуси. 57 лет назад Юрий Гагарин произнес легендарное «Поехали!» и совершил первый в мире орбитальный космический полет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поехали! 12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики-1

Беларусь о своем присутствии в космосе впервые заявила 22 июля 2012 года, когда запустила свой спутник дистанционного зондирования Земли. Уже через год комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях признал нашу страну космической державой.

Поехали! 12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики-4

В 2016 с китайского космодрома Сичан мы запустили наш спутник связи «Белинтерсат 1». Сейчас ведется работа по созданию второго белорусско-российского спутника зондирования.

Поехали! 12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики-7

Он будет в несколько раз превосходить своего предшественника по техническому оснащению. Его эскизное проектирование завершится уже в 2019 году. Но уже известно, что оптическое оборудование, его начинку сделают наши, белорусские, специалисты.

Поехали! 12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики-10

Сергей Килин, заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси:
Речь идет о спутнике, который будет не один работать, а в группировке. Группировка позволяет решать множество задач, что недоступно одному спутнику. И целевая аппаратура, и создание нового спутника связано с созданием аппаратуры, которая есть только у нас.

# общество # Белорусские космонавты # Фотофакт # Сергей Килин

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