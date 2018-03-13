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Подвиг без срока давности: 25 лет Белорусскому союзу ветеранов в Афганистане

13 марта 2018 14:22
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Новости Беларуси. Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане отмечает 25 лет со дня образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подвиг без срока давности: 25 лет Белорусскому союзу ветеранов в Афганистане-1

В объединении состоит порядка 12 тысяч добровольцев, которые принимали участие в боевых действиях. Их подвиг, как принято говорить, без срока давности. В приоритете – патриотическое воспитание и социальная миссия. Не забывают о вдовах и родителях, погибших во время войны в Афганистане.

Подвиг без срока давности: 25 лет Белорусскому союзу ветеранов в Афганистане-4


Валерий Гайдукевич, председатель Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане:
Процесс восстановления достаточно долгий, потому что психологически вернуться к нормальной жизни достаточно сложно. У нас подавляющее большинство самодостаточные люди, состоявшиеся. А есть люди, которые не нашли свое место в жизни по различным причинам, поэтому стараюсь помогать.

Александр Лукашенко поздравил с 25-летием Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане

Подвиг без срока давности: 25 лет Белорусскому союзу ветеранов в Афганистане-7

Подвиг без срока давности: 25 лет Белорусскому союзу ветеранов в Афганистане-9

Подвиг без срока давности: 25 лет Белорусскому союзу ветеранов в Афганистане-11

# общество # Воины-афганцы в Беларуси # Валерий Гайдукевич # Фотофакт

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