Подвиг без срока давности: 25 лет Белорусскому союзу ветеранов в Афганистане

Новости Беларуси. Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане отмечает 25 лет со дня образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане отмечает 25 лет со дня образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В объединении состоит порядка 12 тысяч добровольцев, которые принимали участие в боевых действиях. Их подвиг, как принято говорить, без срока давности. В приоритете – патриотическое воспитание и социальная миссия. Не забывают о вдовах и родителях, погибших во время войны в Афганистане.
Валерий Гайдукевич, председатель Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане:
Процесс восстановления достаточно долгий, потому что психологически вернуться к нормальной жизни достаточно сложно. У нас подавляющее большинство самодостаточные люди, состоявшиеся. А есть люди, которые не нашли свое место в жизни по различным причинам, поэтому стараюсь помогать.