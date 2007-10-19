Подведены итоги пробной переписи в Молодечно

Здесь испробовали сразу два метода: опроса переписчиком и самостоятельного заполнения. Последний вариант себя не оправдал.

Сам опросник тоже обновят. В первую очередь - поинтересуются данными о международной миграции, то есть откуда, а главное, почему человек переехал в Беларусь. Кстати, во время пилотной переписи миграция случилась в пределах самого Молодечно. Примерно 5% горожан не было дома. А отдельные граждане и вовсе переписываться упорно не хотели. Статисты говорят - зря!

"Персональные данные в этом случае не играют никакой роли", - отмечает министр статистики и анализа Республики Беларусь Владимир Зиновский. Набор данных будет осуществляться не операторами, как раньше. Информация будет сканироваться. Таким образом, сохраняется полная конфиденциальность данных, полученных при переписи населения.

Те же высокие технологии позволят сократить бюджет масштабного мероприятия. Перепись - дело совсем недешевое. Сегодня на каждого опрошенного тратят примерно по одному доллару. Впрочем, это средний показатель для всего мира.

До основной переписи в Беларуси осталось еще два года, а до того, когда появятся окончательные цифры - и того больше. Анализировать сведения будут до 2012 года. Однако предварительная конкретика уже есть: людей в Молодечно точно стало больше.