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В Беларуси появились черничные миллионеры

19 октября 2007 11:43
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Дачники подсчитывают прибыли от минувшего ягодного сезона.

В этом году как никогда популярна черника - сейчас на западе это самый модный деликатес. "Белкоопсоюз" уже заплатил за лесные дары около 100 миллиардов рублей.

Владимир Гапанович, начальник управления заготовок Белорусского республиканского союза потребительских обществ: "В этом году закупочные цены на чернику достигали до 6 тысяч рублей за килограмм. Одна семья в составе 4 человек в этом сезоне заработала 10 миллионов рублей - это очень серьезные деньги за полтора месяца работы".

До конца года огородники продадут овощей еще на 20 миллиардов рублей, так что капусты, моркови и свёклы хватит на всю зиму.

# общество

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