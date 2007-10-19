В парке Дружбы народов установлен "Камень мира Хиросимы"

В торжественной церемонии установки в столичном парке памятного знака принял участие глава Администрации Президента Геннадий Невыглас. На церемонии присутствовали Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, а также временный поверенный в делах Японии в нашей стране и председатель ассоциации "Камень мира Хиросимы". Основная её цель - содействие миру посредством передачи главам иностранных государств в качестве символа камней, находившихся на одной из мостовых города в момент ядерной бомбардировки Японии в 1945 году. С момента создания ассоциации символические знаки были направлены в адрес руководителей 100 стран. Отметим, государственные и общественные структуры Беларуси и Японии постоянно взаимодействуют в вопросах преодоления катастрофы на ЧАЭС. С 1991 года правительство этой страны оказало гуманитарную помощь Беларуси на сумму более 13 миллионов долларов. Традиционно в ходе сессий Генассамблеи ООН делегация Японии выступает в поддержку специальных "чернобыльских" резолюций, подготовленных белорусской стороной.