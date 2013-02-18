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Подведены итоги городского этапа конкурса «100 идей для Беларуси»

18 февраля 2013 11:26
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Новости Беларуси. Спутник для зондирования атмосферы и новый дизайн станции метро. В Минске подвели итоги городского этапа конкурса «100 идей для Беларуси».

В финал вышли пять проектов. Идеи самые разнообразные: от художественной росписи стен в подъездах до новинок в медицине. Среди ноу-хау и уникальная площадка для паркура.

Юрий Чечукевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:
Самый главный проект - по созданию площадки для занятия паркуром в городе Минске, это популярная молодежная субкультура. Ребята занимаются паркуром в непредназначенных для этого местах – это и наши памятники, и какие-то спортивные объекты. Мы бы хотели, чтобы в городе Минске как европейской столице была такая площадка, и сегодня работаем над тем, чтобы ее создать.

К слову, акция «100 идея для Беларуси» продолжается. У всех желающих есть шанс заявить о себе. Специальные копилки идей есть во всех крупных торговых центрах и учреждениях образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная политика # Конкурс # Юрий Чечукевич # ОО «БРСМ»

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